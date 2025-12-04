  1. Anasayfa
İstanbul'un sosyetik semti Nişantaşı'nda gelinlik ve abiye satan mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un sosyetik semtinde mağazaya silahlı saldırı - Resim: 1

Olay, bugün Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler iş yerine art arda ateş ederek kaçtı.

İstanbul'un sosyetik semtinde mağazaya silahlı saldırı - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

İstanbul'un sosyetik semtinde mağazaya silahlı saldırı - Resim: 3

İş yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un sosyetik semtinde mağazaya silahlı saldırı - Resim: 4

İş yerindeki kurşun delikleri ise sprey boya ile kapatıldı. (DHA)

