İstanbul'un sosyetik semtinde mağazaya silahlı saldırı
İstanbul'un sosyetik semti Nişantaşı'nda gelinlik ve abiye satan mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Olay, bugün Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler iş yerine art arda ateş ederek kaçtı.
1 / 5
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2 / 5
İş yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
3 / 5
İş yerindeki kurşun delikleri ise sprey boya ile kapatıldı. (DHA)
4 / 5