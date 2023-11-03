İstanbul'un suyu tükendi! İşte barajlarda kalan su miktarı

Yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da barajların doluluk oranları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düştü.

Yüzde 18'e gerileyen doluluk oranları nedeniyle İSKİ, tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: