İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta motosikletteki iki kişi evinden çıkan Gökhan Y.'ye silahlı saldırı düzenledi. Gökhan Y.'nin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Filmleri aratmayan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletteki iki kişi, evinden çıkan Gökhan Y. isimli kişiye silahlı saldırı düzenledi. Gökhan Y.'nin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan Y., yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatışmada motosiklettekilerden biri olan Recep K. yaralandı, diğer şüpheli kaçtı. K. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı çatışma anı ve yaralı Gökhan Y.'nin kamyonete binerek gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
"6-7 KERE ATEŞ ETMİŞLER"
Olayı gören Hüseyin T., “Mermi izleri var yerlerde, 6-7 kere ateş etmişler, arabalara gelmiş burada. Yapacak bir şey yok, Esenyurt burası. Olayların olduğu yerler" dedi.
"KENDİNİ KORUMA AMAÇLI ATEŞ ETTİ"
Gökhan Y.'nin komşusu Turgay Ç., "İşine giderken arabasına biniyor, binerken ateş açılıyor. Aralarında tam ne olduğunu bilmiyoruz. Oda yaralanınca peşlerine koşuyor. Oda kendini koruma amaçlı, silahla ateş ediyor" dedi. (DHA)