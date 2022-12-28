İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var

Çatışmada motosiklettekilerden biri olan Recep K. yaralandı, diğer şüpheli kaçtı. K. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı çatışma anı ve yaralı Gökhan Y.'nin kamyonete binerek gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.