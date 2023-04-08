İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)