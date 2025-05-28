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  4. İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada

İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada

İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta polis ile bir şüpheli arasındaki kovalamaca Fast and Fourius film serisini aratmadı...

Kaynak: İHA
İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada - Resim: 1

Esenyurt’ta Polisten kaçan bir kişi araçlara ve yayalara çarptı.

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İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada - Resim: 2

Olay saat dün 21.00 sıralarında Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan bir şahıs yol üzerinde bulunan yayalara ve bazı araçlara çarptı.

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İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada - Resim: 3

Yanında karısı ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.

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İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada - Resim: 4

Gözaltına alınan şüpheli polis tarafından karakola götürülürken, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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