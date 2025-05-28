İstanbul'un Teksası'nda filmleri aratmayan kovalamaca saniye saniye kamerada
İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt'ta polis ile bir şüpheli arasındaki kovalamaca Fast and Fourius film serisini aratmadı...
Kaynak: İHA
Esenyurt’ta Polisten kaçan bir kişi araçlara ve yayalara çarptı.
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Olay saat dün 21.00 sıralarında Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan bir şahıs yol üzerinde bulunan yayalara ve bazı araçlara çarptı.
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Yanında karısı ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.
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Gözaltına alınan şüpheli polis tarafından karakola götürülürken, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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