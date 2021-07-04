İstanbul'un yanı başında bir cennet... Müsilaj buraya uğramadı
İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Saroz Körfezi, doğal güzellikleri ve deniziyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kendi kendini temizleme özelliğiyle bilinen Saroz Körfezi'nde müsilaj görülmemesi cazibesini artırıyor.
İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.
Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.
Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de ilgi görüyor.
Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.
"EN BAKİR VE DOĞAL BÖLGE"
Körfezin çok bakir ve doğal bir bölge olduğunu aktaran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul'a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros'u cazibe merkezi yaptı" dedi.