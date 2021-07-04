İstanbul'un yanı başında bir cennet... Müsilaj buraya uğramadı

"EN BAKİR VE DOĞAL BÖLGE"

Körfezin çok bakir ve doğal bir bölge olduğunu aktaran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul'a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros'u cazibe merkezi yaptı" dedi.