  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor

İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki doğa harikası koylar, hafta sonu kampçıların akınına uğruyor.

İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor - Resim: 1

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra’nın saklı cenneti havadan görüntülendi.

1 / 6
İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor - Resim: 2

Jeolojik yapısı ve doğal güzelliği ile geçmişi Antik Çağa dayanan kayalıkları ile görenleri adeta büyüleyen Kandıra havadan görüntülendi. 

2 / 6
İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor - Resim: 3

İstanbul’a 90 km uzaklıkta olan ve tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, Antik Çağ’da taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi’nde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişi ile heyecanlandırıyor. 

3 / 6
İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor - Resim: 4

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliği ile turistlerin vazgeçilmezi haline geldi.

4 / 6