İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra’nın saklı cenneti havadan görüntülendi.