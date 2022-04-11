İstanbul'un yanı başında bir doğa harikası! Kampçılar akın ediyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki doğa harikası koylar, hafta sonu kampçıların akınına uğruyor.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra’nın saklı cenneti havadan görüntülendi.
Jeolojik yapısı ve doğal güzelliği ile geçmişi Antik Çağa dayanan kayalıkları ile görenleri adeta büyüleyen Kandıra havadan görüntülendi.
İstanbul’a 90 km uzaklıkta olan ve tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, Antik Çağ’da taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi’nde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişi ile heyecanlandırıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliği ile turistlerin vazgeçilmezi haline geldi.