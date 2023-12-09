İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz
Trakya'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek.
Kaynak: AA
Trakya’da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.
Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.
Edirne’nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.
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Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
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