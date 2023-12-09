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İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz

Trakya'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA
İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz - Resim: 1

Trakya’da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz - Resim: 2

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.

Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

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İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz - Resim: 3

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.

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İstanbul'un yanı başında kar yağışı! Her yer bembeyaz - Resim: 4

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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