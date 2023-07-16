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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nın 3 bin olan nüfusu 200 bine ulaştı. Otel ve pansiyonların dolduğu adaya, ek seferler düzenleniyor.

İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı - Resim: 1

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı - Resim: 2

Denizi, kumu güneşi ve eğlencesiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa Adası’nda tatilci sayısı 200 bine ulaştı.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı - Resim: 3

Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı - Resim: 4

Yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için ise marketler, çevre ilçelerden temin ettikleri gıda ürünlerini deniz araçlarıyla adaya getiriyor.

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