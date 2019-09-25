Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor
İstanbul'daki Çamlıca tepesinde bulunan antenlerin tek bir yapı içinde toplanmasını sağlayan kulenin yapımı bitmek üzere.
Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.
Daha önce restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandığı kulenin alt bölümlerinin kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yılın sonunda kulede test çalışmalarının başlayacağını belirtmişti.