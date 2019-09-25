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  3. 25 Eylül 2019 10:45

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

İstanbul'daki Çamlıca tepesinde bulunan antenlerin tek bir yapı içinde toplanmasını sağlayan kulenin yapımı bitmek üzere.

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

Daha önce restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandığı kulenin alt bölümlerinin kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere.

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yılın sonunda kulede test çalışmalarının başlayacağını belirtmişti.

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

2020 yılının ilk çeyreğinde ise Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

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