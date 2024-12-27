İstanbul'un zehir binasına baskın: Çıkanlara inanamayacaksınız

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı. Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi.