İşte 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: Maske kuralı değişiyor
Türkiye'de 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi halinde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa, maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler ise kişi sınırlamasıyla açılabilecek.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.
Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.
Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.
Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar şöyle: