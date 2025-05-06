İşte 1 milyar dolar üzeri serveti olan Türkler

Forbes Türkiye dergisi tam 4 yıldır yayınlamadığı merakla beklenen En Zengin 100 Türk listesini sonunda yayınladı. Forbes'in listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 iş insanı yer aldı. 5,5 milyar dolar ile Murat Ülker, 4,8 milyar milyar dolar ile Uğur Şahin, 4,3 milyar dolar ile Cemil Kazancı, 4 milyar dolar ile Eren Özmen ve 3,8 milyar dolar ile Fatih Özmen listede ilk 5’i oluşturdu. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı listede ilk kez yer alan isimler oldu.

İşte Forbes'in açıkladığı en zengin Türkler...