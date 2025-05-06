İşte 1 milyar dolar üzeri serveti olan Türkler
Forbes Türkiye dergisi, dört yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini yeniden yayımladı. 108 kişinin yer aldığı listede ilk 30'a giren isimler dikkat çekti.
Forbes Türkiye dergisi tam 4 yıldır yayınlamadığı merakla beklenen En Zengin 100 Türk listesini sonunda yayınladı. Forbes'in listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 iş insanı yer aldı. 5,5 milyar dolar ile Murat Ülker, 4,8 milyar milyar dolar ile Uğur Şahin, 4,3 milyar dolar ile Cemil Kazancı, 4 milyar dolar ile Eren Özmen ve 3,8 milyar dolar ile Fatih Özmen listede ilk 5’i oluşturdu. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı listede ilk kez yer alan isimler oldu.
İşte Forbes'in açıkladığı en zengin Türkler...
1. Murat Ülker - Yıldız Holding
5.5 MİLYAR DOLAR
Listenin zirvesinde uzun süredir bu unvanı elinde tutan 5,5 milyar dolarlık mal varlığı ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Murat Ülker yer aldı.
2. Uğur Şahin - BioNTech
4.8 MİLYAR DOLAR
Ülker’i COVID-19 döneminde geliştirdiği aşı ile birçok hayatı kurtaran BioNTech’in sahibi Uğur Şahin izledi. Şahin’in mal varlığı 4,8 milyar dolar olarak açıklandı.
3. Cemil Kazancı - Kazancı Holding
4.3 MİLYAR DOLAR
Kazancı Holding’in sahibi Cemil Kazancı 4,3 milyar dolar serveti ile üçüncü sırada yer aldı.