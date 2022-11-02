İşte 10 soruda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı. Aralık ayında kamuoyuna duyurulacak EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişiye emeklilik imkanı doğacak. Peki EYT nedir, ne değildir? İşte merak edilenler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4-5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki ayın başında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Düzenleme için geri sayıma geçilirken EYT ile ilgili en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik...
EYT nedir, kimler EYT kapsamına giriyor?
1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.
Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.
EYT'de hangi formüller gündemde?
EYT ile ilgili hangi formülün üzerinde çalışıldığına ilişkin net bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bilgin, "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" diye konuşmuştu. Düzenleme çıktığında prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların EYT'li olarak emeklililk hakkını kazanması bekleniyor.
Primi eksik olanlar ne yapacak?
EYT kapsamına girenlerin prim eksiği varsa bunu birkaç yolda tamamlama imkanı bulunuyor. Erkekler için askerlik, kadınlar için doğum borçlanması primlerin tamamlanması için iki seçenek olarak öne çıkıyor. Düzenleme çıktıktan sonra, primleri tamamlamak için borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağı ise net değil.