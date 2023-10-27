İşte 100 yaşındaki Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın

Cumhuriyet ve Atatürk'ü anlatan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünde yaşadıkları derin üzüntüden de söz etmeyi ihmal etmedi. Ankara'da yaşayan 101 yaşındaki Erzincanlı Ümmügülsüm Gürsoy, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam, bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım" o günü anlattı.