İşte 15 soru, 15 yanıtla Gayrimenkul Sertifikası'nın tüm detayları

Peşinat ve Faiz yok

Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman Borsa'da alım-satım yapabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda ilgi gören Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını sosyal medya hesabından "Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul'da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada" notuyla paylaştı. O sorular ve cevapları şöyle: