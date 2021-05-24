İşte 17 soruda Biontech aşısı... Kısırlığa neden olur mu?
Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazsında, Biontech aşısıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Müftüoğlu, ''BioNTech aşısı nedir, ne değildir? Kısırlığa neden olur mu, yan etkileri neler, kimler yaptırmamalı?'' gibi sorularını yanıtladı.
Türkiye, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili yeni bir anlaşma yaptı. 30 milyon doz opsiyonlu anlaşmayla, bu yıl içinde Türkiye'ye toplamda 120 milyon doz aşı ulaşması bekleniyor.
"BioNTech aşısı 'neyin nesidir, nasıl etkiler, koruyuculuk oranı nedir, ne süreyle korur, yan etkileri nelerdir, söylendiği kadar alerjik midir, genetiğimizi değiştirip geleceğimizle oynayabilir mi, kısırlığa ya da başka sorunlara yol açabilir mi?' gibi güncel sorulara yanıt arayalım" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, BioNTech aşısıyla ilgili 17 soruyu köşesinde yanıtıladı:
Bağışıklığı nasıl etkiliyor?
BioNTech aşısının içeriği yani “hammaddesi” yapay bir mRNA molekülü. mRNA, normalde doğal olarak hücrelerimizde zaten bulunan, üretilen, işlevleri son derece önemli doğal bir madde.
“Mesajcı RNA” (mRNA) veya “mesajcı Ribo Nükleik Asit” hücrelerimizin yaşamsal proteinler üretebilmesi için elzem bir yapı. Bu yapıyı bir “şema” gibi de düşünebiliriz. Tekrarlayalım, haberci RNA (mRNA), her hücremizde zaten var. Görevi kromozomlarımızdaki DNA ile bizim ihtiyaç duyduğumuz proteinleri üreten hücre içi yapılar (ribozomlar) arasında aracılık görevi üstlenmek.