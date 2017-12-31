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  3. 31 Aralık 2017 23:59

İşte 2017 yılına damga vuran anlar

Fransa kökenli dünyanın en eski haber ajanslarından Agence France-Press, her yıl olduğu gibi 2017'de de yıla damgasını vuran fotoğrafları yayınladı.

İşte 2017 yılına damga vuran anlar

Ortadoğuda yaşanan savaşlardan Amerika'nın başına geçerek herkesi şoke eden Trump'a, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Harvey Weinstein'a kadar birçok olay AFP'nin seçkisinde kendisine yer buluyor.

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İşte 2017 yılına damga vuran anlar

Fotoğraflar arasında Londra'da 79 kişinin öldüğü bina yangını, doğal afetler, toplumsal ayaklanmalar ve mülteci konuları da bulunuyor.

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İşte 2017 yılına damga vuran anlar

İşte 2017'ye damga vuran fotoğraflar...

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İşte 2017 yılına damga vuran anlar

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