İşte 2017 yılına damga vuran anlar
Fransa kökenli dünyanın en eski haber ajanslarından Agence France-Press, her yıl olduğu gibi 2017'de de yıla damgasını vuran fotoğrafları yayınladı.
Ortadoğuda yaşanan savaşlardan Amerika'nın başına geçerek herkesi şoke eden Trump'a, taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Harvey Weinstein'a kadar birçok olay AFP'nin seçkisinde kendisine yer buluyor.
Fotoğraflar arasında Londra'da 79 kişinin öldüğü bina yangını, doğal afetler, toplumsal ayaklanmalar ve mülteci konuları da bulunuyor.