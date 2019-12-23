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  3. 23 Aralık 2019 10:19

İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak belirledi. İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları...

İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları

2020 yılı ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda artış meydana geldi.

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İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

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İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar artışlar yaşanacak.

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İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları

İşte artış yaşanacak kalemler

Yurt dışından getirilen cep telefonu

2019 harcı: 1500 lira

2020 harcı: 1838 lira

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