İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak belirledi. İşte 2020 yılının zamlı vergi, harç ve cezaları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar artışlar yaşanacak.