İşte 2021'in ''muhtemel'' asgari ücret zammı!

Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık'ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.