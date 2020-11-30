İşte 2021'in ''muhtemel'' asgari ücret zammı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.
Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.
Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.
Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık'ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.