İşte 2022 resmi tatil günleri! Bayram tatilleri kaç gün olacak?
2021 yılına veda ederken çalışanların ve öğrencilerin yakından takip ettiği 2022 yılı resmi tatil günlerini sizin için derledik.
2021 yılının bitmesine sayılı gün kala milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı resmi tatillerine çevrildi. Resmi tatil günlerine göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
İşte 2022 resmi tatil günleri...
Yılbaşı Tatili
1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin, emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.