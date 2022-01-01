İşte 2022 resmi tatil günleri! Bayram tatilleri kaç gün olacak?

2021 yılının bitmesine sayılı gün kala milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı resmi tatillerine çevrildi. Resmi tatil günlerine göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.



İşte 2022 resmi tatil günleri...