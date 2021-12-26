İşte 2036'da dünyanın en büyük ekonomisi olacak ülkeler

CEBR'in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en büyük 6'ncı ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3'üncü büyük ekonomi olacak.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.