İşte 2036'da dünyanın en büyük ekonomisi olacak ülkeler
Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi 2022'de 100 trilyon dolar barajını aşacak. Raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminleri de yer aldı.
CEBR yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonu yayımlandı.
Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın GSYH'sinin ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.
Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü.
Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama yüzde 5,7, 2026-2030 döneminde yüzde 4,7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 3,7 olacak.
CEBR'in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en büyük 6'ncı ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3'üncü büyük ekonomi olacak.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033'te Japon ekonomisini geçecek.