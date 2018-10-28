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  3. 28 Ekim 2018 10:05

İşte 2080 yılındaki Türkiye nüfusu

Cumhuriyet tarihinde nüfus sayımı ilk kez 1927'de gerçekleştirildi.

İşte 2080 yılındaki Türkiye nüfusu

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1927'de gerçekleştirilen nüfus sayımından geçen yıla kadar nüfus 5 kat arttı.


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İşte 2080 yılındaki Türkiye nüfusu

Bu dönemde kadın nüfusu 7 milyondan 40,3 milyona, erkek nüfusu da 6,6 milyondan 40,5 milyona yükseldi.


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İşte 2080 yılındaki Türkiye nüfusu

Projeksiyonlara göre, nüfusun 2069 yılına kadar 107 milyon 664 bin 79'a ulaşması bekleniyor


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İşte 2080 yılındaki Türkiye nüfusu

Ekim 1927'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımının yıl dönümü nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TÜBİTAK ULAKBİM'in belgelerinden yaptığı derlemeye göre, ilk çağlardan itibaren devletler veya topluluklar bazen asker niteliği taşıyan nüfusu ölçmek için bazen de ekonomik kaygılarla nüfus sayımına gitti.


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