İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı
Ünlü tarihçi Celal Şengör, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasını sağlayan ayrıntıyı anlattı.
Celal Şengör'ün aktardığı, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasına katkıda bulunan askeri plan okuyanları adeta hayrete düşürüyor. Büyük Taarruz için Mustafa Kemal bir plan yapar ancak silah arkadaşları bunun çok tehlikeli bir kumar olduğunu söyleyerek onu uyarır.
Plana göre, Yunan kuvvetlerinin merkez yapma niyetindeki Afyon civarının düşürülmesi gerekir; dolayısıyla burası vurulacaktır. Celal Şengör, Mustafa Kemal’in aklındakileri şöyle aktarır: “Yunan’ın en büyük gücü Afyon civarında ve güneyde Trikopis’in emrindeki kuvvetlerdir. Atatürk’e göre burası o kadar güzel tahkim edilmiş ki, belli ki Yunanlılar burayı bir kuvvet merkezi yapma niyetindeler. Atatürk, ‘Burayı düşürürsek bütün cephe düşer, dolayısıyla burayı vuracağız’ der.
Bu plan, Türk kurmay heyetini ve Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarını endişelendirir. Yunan kuvvetlerinin en güçlü olduğu yerde onları vurmaya çalışmanın tehlikeli bir kumar olduğunu söylerler.
Çünkü bütün askeri gücü buraya toplamak gerekiyordu ve bu da saldırı anında düşman kuvvetlerinin Anadolu’ya girmesi anlamına geliyordu. Yakup Şevki Paşa buna karşı çıkar ve tarihe geçecek şu sözleri söyler: “Karşımda General Digenis var. Bize saldırdığı takdirde Ankara’ya kadar elini kolunu sallaya sallaya gider. Biz Afyon’a gidelim derken, Digenis Ankara’ya girer.”