İşte 50 bin kişinin karantinaya alındığı kırmızı bölge: Terk edildik!

Dünyada Çin ve Güney Kore’den sonra Covid-19''un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 11 kişi hayatını kaybetmiş, 323 kişiye de virüs bulaşmıştı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alınmıştı.