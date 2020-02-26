İşte 50 bin kişinin karantinaya alındığı kırmızı bölge: Terk edildik!
İtalya'da koronavirüs salgınının en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, 50 bin kişi karantinaya alınmıştı. DHA muhabiri karantina bölgesine gitti.
Dünyada Çin ve Güney Kore’den sonra Covid-19''un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 11 kişi hayatını kaybetmiş, 323 kişiye de virüs bulaşmıştı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alınmıştı.
DHA muhabiri, bu kasabalardan biri olan Milano'ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo'ya gitti .Güvenlik önlemlerini görüntüledi. "Kırmızı bölge" olarak ilan edilen virüsün bulaşma riski yüksek olduğu bu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor.
Kasabaların girişlerini tutan medikal maskeli polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Uluslararası kurallar karantina süresini iki hafta süresince öngörüyor.
'50 BİN KİŞİYİ CEZALANDIRAMAZSINIZ'
Casalpusterlengo'nun polis ekiplerinin bekletildiği giriş noktasında denk geldiğimiz sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini söyleyerek "Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar" diye öfkesini dile getiriyor.