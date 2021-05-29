İşte A'dan Z'ye 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararları
Pandemi nedeniyle uzun süredir kısıtlamalarla gel-al ve paket servisiyle hizmet veren restoran ve kafeler 1 Haziran tarihine kilitlendi. Peki kulislerden sızan yeni normalleşme kararları neler ? İşte o liste...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti. 1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu.
Yaklaşık 15 aydır devam eden korona virüse salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran’da açılmayı umuyor.
Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre tüm hazırlıklarını açılışa göre yaptıklarını ifade eden sektör temsilcileri, “Sadece açılış kararı yeterli değil. En azından saat 24.00’e kadar açık kalabileceğimiz bir durumun oluşmasını istiyoruz” dedi.
"TEMMUZ AYINI BEKLEYEBİLİRİZ"
Yaşadıkları süreç nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik açıdan kötü durumda olduklarını ifade eden Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Verilecek en ufak bir yanlış karar sorunları kat kat arttıracak. Bu yüzden yeme-içme sektörü olarak mantıklı kararları bekliyoruz. Yeme içme sektöründe bulunan 2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanlarda saat 24.00 kadar faaliyet yürütmek. Bunun haziran ayı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Haziran ayında aşılanmanın hızlanmasının ardından da temmuz ayı ile birlikte ruhsatlarda bize verilen saatlere kadar çalışmak istiyoruz. Restoranların kapalı alanları için de temmuz ayını bekleyebiliriz” diye konuştu.