İşte A'dan Z'ye aşı pasaportu! Aşı kartı nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine turistik ziyaretler için vize başvuruları yavaş yavaş açılmaya başladı. Peki, Türkiye bunun neresinde? Türkler bu yaz AB’ye iş ya da turistik amaçlı gidebilecek mi? Aşı kartı nedir, nasıl çıkar? Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş ve Gizem Karakış ‘aşı pasaportu’ ve vize başvurularına dair merak edilenleri yazdı.

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya aşı olma koşulu ile başvuru kabul ediyor. Yetkililer, “İlgili ülkeye giriş yaptıktan sonra diğer AB ülkelerine geçişte o ülkenin kurallarının geçerli olacağı unutulmamalıdır” uyarısı yapıyor.