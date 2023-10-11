İşte A'dan Z'ye tüm bankaların emekli promosyon kampanyaları

DENİZBANK

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.