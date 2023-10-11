İşte A'dan Z'ye tüm bankaların emekli promosyon kampanyaları
Milyonlarca emekli için "ek gelir" demek olan banka promosyonları bir kez daha zamlandı... Hem özel hem de kamu bankalarının emeklilere verdiği maaş promosyonlarını sizler için derledik.
AKBANK
Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.
DENİZBANK
Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
FİBABANKA
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA
Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.