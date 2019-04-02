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  3. 02 Nisan 2019 09:32

İşte AK Parti'nin ''oylarımız İmamoğlu'na yazıldı'' dediği belgeler

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki sandıklardan çıkan oyların resmi kayıtlara yanlış geçirildiği iddia edildi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'ın açıkladığı o belgeler.

İşte AK Parti'nin ''oylarımız İmamoğlu'na yazıldı'' dediği belgeler

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İşte AK Parti'nin ''oylarımız İmamoğlu'na yazıldı'' dediği belgeler

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İşte AK Parti'nin ''oylarımız İmamoğlu'na yazıldı'' dediği belgeler

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İşte AK Parti'nin ''oylarımız İmamoğlu'na yazıldı'' dediği belgeler

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