İşte asgari ücretle birlikte değişen ödemeler: İşsizlik maaşı, sigorta primleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşından sigorta primlerine, stajyer ücretinden rapor ücretlerine birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek.