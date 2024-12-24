İşte asgari ücretle birlikte değişen ödemeler: İşsizlik maaşı, sigorta primleri...
2025 yılı için asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte birçok ödeme borçlanma ve ödenek de yüzde 30 oranında artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı.
Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşından sigorta primlerine, stajyer ücretinden rapor ücretlerine birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek.
TÜM MAAŞLAR ETKİLENECEK
Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm maaşlar değişecek.
Özel sektörde asgari ücret ve üzeri çalışanların maaşlarına güncelleme yapılacak.
İşletmeler asgari ücret üzerindeki çalışanlarının zam oranını kendi belirliyor.
Bazı işletmelerde zam oranı asgari ücrete paralel yapılıyor. Bazılarında ise daha düşük oranlar uygulanıyor.
VERGİ HARİCİ GELİR ARTACAK
Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf oluyor.
Böylece asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükselmiş oluyor.
Bu durum özellikle brüt üzerinde maaş alanları olumlu etkiliyor. Daha az vergi ödenmesi daha fazla net maaş anlamına geliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşında en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de yüzde 80’ine karşılık geliyor.
En düşük işsizlik maaşı 7.940 TL’den 10 bin 332 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı 15.880 TL’den 20 bin 644 TL'ye çıktı.