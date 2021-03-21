İşte Aşık Veysel’in ölmeden 12 saat önce çekilen son fotoğrafı

Yönal, Aşık Veysel'in ölümünden önceki son fotoğrafını ölümünden 12 saat önce çektiğini belirterek "O yılların Valisi Celal Kayacan'a telefon açtım. Sayın Valim Aşık Veysel'in durumu çok ağır dedim. Vali o zaman 'yarın köyüne birlikte gidelim' dedi. Ertesi gün Sivrialan'a, Aşık Veysel'in köyüne gittik. Vali Celal Kayacan Aşık Veysel'in ölümünden 12 saat önce görüştü. Biz şehre döndükten 12 saat sonra Aşık Veysel'in hakka yürüdüğü haberi yayıldı. Cenazesi o gün saat geç olduğu için defnedilmedi Aşık Veysel'in vasiyeti üzerine bir gün evde bekletildi. Ertesi gün hınca hınç dolu mezarına Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelip Aşık Veysel'e ahtı vefa ettiler. 48 saat ve 12 saat önce Aşık Veysel'in Son fotoğraflarını ben çektim" şeklinde konuştu.