İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş...
Geçen yıl meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canı yitirmemize yol açan asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın son hali kabustan tam 13 ay sonra böyle görüntülendi.
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden geçen 13 ayın ardından şehir merkezi dron ile görüntülendi. Şehirde Ramazan ayında da inşaat çalışması devam ederken, vatandaşlar konut ve iş yerlerinin yapımının hızlanmasını istiyor.
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Depremin üzerinden geçen 13 ayın ardından şehir merkezi dron ile görüntülendi. Görüntülerde birçok noktada inşaat çalışmalarının devam ettiği, şehir merkezinin ise adeta şantiye alanına döndüğü görüldü.
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