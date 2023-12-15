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İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un elde ettiği gelir belli oldu.

İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para - Resim: 1

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 kulübümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı net gelir belli oldu.

İşte temsilcilerimizin kazandığı UEFA geliri:

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İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para - Resim: 2

Adana Demirspor

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda başlayan Adana Demirspor, play-off turunda elenmesine rağmen kasasına 1 milyon 50 bin Avro koydu.

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İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para - Resim: 3

Beşiktaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet alan Beşiktaş, kasasına 5 milyon 140 bin 700 Avro koydu.

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İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para - Resim: 4

Fenerbahçe

Yolculuğuna UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan ve sadece 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, kasasına 7 milyon 601 bin 800 Avro koydu.

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