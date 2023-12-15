İşte Avrupa'daki temsilcilerimizin kasasına koyduğu para
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un elde ettiği gelir belli oldu.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 kulübümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan kazandığı net gelir belli oldu.
İşte temsilcilerimizin kazandığı UEFA geliri:
1 / 5
Adana Demirspor
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda başlayan Adana Demirspor, play-off turunda elenmesine rağmen kasasına 1 milyon 50 bin Avro koydu.
2 / 5
Beşiktaş
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet alan Beşiktaş, kasasına 5 milyon 140 bin 700 Avro koydu.
3 / 5
Fenerbahçe
Yolculuğuna UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan ve sadece 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, kasasına 7 milyon 601 bin 800 Avro koydu.
4 / 5