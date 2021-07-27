İşte Avrupa'nın hava kalitesi en iyi kentleri
İngiltere merkezli bir şirket, ülkeleri ve şehirleri hava kirliliğine yol açan ince partikül madde seviyelerine göre bir sıralama gerçekleştirdi.
10. Sakiai, Litvanya (5.0 μg/m3)
Ajans geçtiğimiz haziran ayında, insanların yaşadıkları kentin son iki yıldaki hava kalitesini kontrol edebilmelerini sağlayan hava kalitesi haritasını paylaştı.Rusya'nın Kaliningrad kentine yakın olan küçük Litvanya kenti Sakiai, Litvanya'nın ekolojik olarak en temiz bölgelerinden birinde bulunuyor. Kent, 7 ulusal rezerve ev sahipliği yapıyor.
9. Corte, Korsika, Fransa (4.6 μg/m3)
Korsika'nın dağlık bölümünde yer alan Corte, adanın kısa bağımsızlık döneminde başkentti. Küçük bir kırsal kasaba olan Corte'de Restonica nehrinin geçitleri keşfedilebilir.
8. Neuchâtel, İsviçre (4.5 μg/m3)
EuroNews'in haberine göre, Avrupa'nın en temiz havasına sahip 10 şehri. Neuchâtel gölü kenarında bulunan Orta Çağ kıyı kenti Neuchâtel, etrafı dağlarla çevrili bir kent.
7. Almeria, İspanya (4.4 μg/m3)
İspanya'nın en güneşli şehri olarak bilinen Endülüs bölgesindeki Almeria, engebeli bir sahil şeridiyle çevrili.