İşte Avrupa'nın hava kalitesi en iyi kentleri

10. Sakiai, Litvanya (5.0 μg/m3)

Ajans geçtiğimiz haziran ayında, insanların yaşadıkları kentin son iki yıldaki hava kalitesini kontrol edebilmelerini sağlayan hava kalitesi haritasını paylaştı.Rusya'nın Kaliningrad kentine yakın olan küçük Litvanya kenti Sakiai, Litvanya'nın ekolojik olarak en temiz bölgelerinden birinde bulunuyor. Kent, 7 ulusal rezerve ev sahipliği yapıyor.