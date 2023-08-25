İşte azmin zaferi: Sivas'ı tek başına Antalya'ya çevirdi

Genellikle vatandaşların buradan alışveriş yaptığını söyleyen Oğuzhan, “5 dönümlük seradan 70 ila 100 ton arası ürün alıyoruz. Burada fazlamız olursa manavlara veriyoruz. Burada talep fazla olursa kendimiz tüketiyoruz. Dışarıya göre uygun fiyata verdik. Müşteri de biz de memnunuz. 8 ayrı sera var, 12 bağımsız bölüm var. Günlük hasat yapıyor ve bitiriyoruz. Yaklaşık 10’ncu aya kadar üretim devam ediyor” ifadelerine yer verdi.