İşte bankaların 3 ay ötelemeli bayram kredileri

Bayram dönemlerinde banklar da müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kredi kampanyaları düzenlemektedir. En düşük faiz oranları ile kredi çekmek isteyen vatandaş için 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, aylık düşük ödeme, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlar devam ediyor. İster tatile gidin, ister okul ve diğer ihtiyaçlarınız için kullanın, cep telefonu satın alın, arabanızı değiştirin her türlü harcamanız için düşük faiz oranları sunan bankalara başvurun. İşte TEB-ING-QNB-Denizbank-Garanti BBVA-Akbank Ziraat-Vakıf-İş Bankası düşük faizli bayram kredisi hesaplama...