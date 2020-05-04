İşte bankaların 3 ay ötelemeli bayram kredileri
Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar kredi faizleri için kampanyalar düzenlemeye başladılar. Bayram kredileri neden avantajlı? İşte Ramazan bayramı kredi veren bankalar... TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları...
Bayram dönemlerinde banklar da müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kredi kampanyaları düzenlemektedir. En düşük faiz oranları ile kredi çekmek isteyen vatandaş için 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, aylık düşük ödeme, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlar devam ediyor. İster tatile gidin, ister okul ve diğer ihtiyaçlarınız için kullanın, cep telefonu satın alın, arabanızı değiştirin her türlü harcamanız için düşük faiz oranları sunan bankalara başvurun. İşte TEB-ING-QNB-Denizbank-Garanti BBVA-Akbank Ziraat-Vakıf-İş Bankası düşük faizli bayram kredisi hesaplama...
Ramazan bayramı kredi veren bankalarDenizbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Odeabank,
Bayram kredileri neden avantajlı?Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz. Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz. Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz. Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.