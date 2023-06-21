İşte bayramda Bodrum'da tatil yapmanın bedeli

'GÜVENİLİR ACENTELERDEN ANLAŞMA YAPSINLAR'

Tatil için güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "İç pazar yıllardan beri Bodrum'u çok seviyor. Bodrum otelleriyle ve şehir olarak hazır. Bayramda Antik Tiyatro'da güzel konserler var. Eğlence mekanlarında yine aynı şekilde konserler var. Oteller misafirlerini bekliyor. Tatil planı yapacak olanlar Bodrum'u düşünerek tatil planı yapabilirler. Bodrum'da hava çok güzel, su ısındı ve şu an 'Bodrum zamanı' diyebiliriz. Bodrum normalde bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşıyor ancak şu an yüzde 100 doluluğa ulaşmadı. Dolandırıcılara ait çok fazla internet sitesi var. Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsınlar. Her şeyin bir alım satımı vardır. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Bundan dolayı dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" açıklamalarında bulundu.