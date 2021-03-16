İşte birbirinden güzel küçük kasabalar
Terk edilmiş gibi duran ancak içinde az sayıda insanın yaşadığı küçük kasabalar, gezginlerin gözdesi oldu. İşte dünyanın en güzel küçük kasabaları.
1- GARMISCH-PARTENKIRCHEN / ALMANYA
1936 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı, Almanya'nın en yüksek rakımına sahip olan küçük, şirin kasabası.
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2- HİMALAYALAR'DA BİR KÖY / TİBET
Sadece yürüyerek veya at ile ulaşımı olan, Himalayalar'da gizli olan manastırları desteklemesi için kurulan birçok köyden sadece birisi.
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3- REINE / NORVEÇ
Moskenesoya adasında bulunan balıkçılıkla geçinen bir köy. Nüfusu 329 olan köy, oylarla Norveç'in en güzel köyü seçilmiştir.
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4- GASADALUR / FAROE ADALARI
İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Faroe Adaları'nda bulunan 213 metrelik sarp kayalıların üzerine kurulmuş olan bu köye ulaşım sadece 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanmaktadır. Köyde sadece 18 kişi yaşamaktadır.
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