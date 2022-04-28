İşte bu hafta sonu vizyona girecek filmler
Sinemaseverler heyecanla bu filmleri bekliyor. İşte 29 Nisan cuma günü dramdan aksiyona, animasyondan gerilime vizyona girecek filmler.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Kim Demiş Kötüyüz Diye?, suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesinin örnek birer vatandaş olmaya çalışmasını konu ediniyor.
Bülent İşbilen'in yönettiği, Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt ve Öznur Serçeler'in başrolleri paylaştığı komedi türündeki Aynasız Haluk, karısının terk ettiği bir komiserin başından geçen eğlence, aşk ve macera dolu hikâyeyi konu alıyor.
Komedi, suç ve aksiyon türündeki, ünlü aktör Nicolas Cage'in başrolde olduğu Yetenekli Bay Cage, artık istediği işleri alamaz olan ve parası da suyunu çekmeye başlayan Nic Cage'in başından geçenleri ekrana taşıyor.
Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can, Burak Güneş ve Serkan Dağlı'nın başrolleri paulaştığı Tam Kafadan Karavana, mali sıkıntılarla boğuşan bir e-spor takımının, bu şartlarda turnuvaya hazırlanmaya çalışması sırasında olanları anlatıyor.