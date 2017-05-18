  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 11:35

İşte büyükşehir olacak 30 il

İşte büyükşehir olacak 30 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldiği görüşmede "Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir." açıklamasında bulunmuştu.

BÜYÜKŞEHİR NÜFUSU 300 BİNE ÇEKİLİYOR

Şimdi ise büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriteri 300-400 bin limitine çekilmesi düşünüyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 28 il daha büyükşehir olacak ve Türkiye'nin büyükşehirlerinin toplamı 58'i bulacak. Kars ve Bolu ise 300 bin sınırında.

1/ 112
İşte büyükşehir olacak 30 il

AFYONKARAHİSAR

709.015 kişi

2/ 112
İşte büyükşehir olacak 30 il

SİVAS

618.617 kişi.

3/ 112
İşte büyükşehir olacak 30 il

ADIYAMAN

602.774 kişi

4/ 112