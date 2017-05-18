İşte büyükşehir olacak 30 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldiği görüşmede "Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir." açıklamasında bulunmuştu.



BÜYÜKŞEHİR NÜFUSU 300 BİNE ÇEKİLİYOR



Şimdi ise büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriteri 300-400 bin limitine çekilmesi düşünüyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 28 il daha büyükşehir olacak ve Türkiye'nin büyükşehirlerinin toplamı 58'i bulacak. Kars ve Bolu ise 300 bin sınırında.

