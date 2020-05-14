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  3. 14 Mayıs 2020 18:00

Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat eve sığar uygulaması ile il il koronavirüs haritalarını görebileceğimi duyurmuştu. Haritalarda mavi alanlar düşük riskli bölge, kırmızı alanlar ise yüksek riskli bölgeleri ifade ediyor.

Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları

İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.

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Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.

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Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları

AYDIN
"Türkiye'nin biricik insanları" diyen ve corona virüsten etkilenen her yaş ve meslekten yediden yetmişe herkese seslenerek konuşmasına başlayan Koca, 8 haftasını geride bıraktıkları koronavirüsle savaşta dünyanın Türk insanına hayranlık duyduğunu söyledi.

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Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları

BALIKESİR
Koca, salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünya toplumunun gündeminde olduğunu belirtti.

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