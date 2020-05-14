Hayat eve sığar uygulaması güncellendi! İşte büyükşehirlerin koronavirüs haritaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat eve sığar uygulaması ile il il koronavirüs haritalarını görebileceğimi duyurmuştu. Haritalarda mavi alanlar düşük riskli bölge, kırmızı alanlar ise yüksek riskli bölgeleri ifade ediyor.
İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.
AYDIN
"Türkiye'nin biricik insanları" diyen ve corona virüsten etkilenen her yaş ve meslekten yediden yetmişe herkese seslenerek konuşmasına başlayan Koca, 8 haftasını geride bıraktıkları koronavirüsle savaşta dünyanın Türk insanına hayranlık duyduğunu söyledi.