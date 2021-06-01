İşte Çamlıca Kulesi'nden İstanbul manzarası

"GÖKYÜZÜNDE GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ"

Kulenin ilk ziyaretçilerine Çamlıca Kulesi'nin camdan üretilmiş minyatürü hediye edildi. Gezisinin ardından duygularını paylaşan Kenan Ayvaz, "İstanbul'a bu sabah geldik kuleyi ziyaret için. Bolu'dan çıktık yola. 1 hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla olan açılışa yetişemedik ama nasip bugünmüş. Bize de sürpriz oldu bu hediye. Şu anda kelebek gibi uçuyorum gerçekten. Bir de havadayız çok yüksekteyiz. Gökyüzünde gibi hissediyorum kendimi. Böyle bir eseri herkes görsün isterim. Harika bir çalışma. Ziyaretimizi yaptık hediyemizi de aldık çok mutluyuz. Ömür boyu saklayacağız" dedi.