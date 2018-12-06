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  3. 06 Aralık 2018 17:11

İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde aday olacak belediye başkan adaylarını belirledi.

İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

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İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

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İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

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İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

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