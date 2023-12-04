İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi!
4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen depremler tedirginlik yaratırken fay üstünde yer alan il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler...
DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER
Türkiye deprem haritasından edinilen verilere göre, riskli olan iller şu şekilde;
Kocaeli
Bolu
Sakarya
Bursa
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Balıkesir
İzmir
Manisa
2 / 9
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Kütahya
Eskişehir
Kayseri
Kahramanmaraş
Osmaniye
Hatay
Tokat
Erzincan
Erzurum
Bingöl
Hakkâri
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Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;
Karaman,
Kırklareli,
Nevşehir,
Aksaray,
Konya,
Edirne,
Ankara,
Niğde,
Sinop,
Giresun,
Rize,
Trabzon
Artvin,
Adana
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