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İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi!

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen depremler tedirginlik yaratırken fay üstünde yer alan il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler...

Kaynak: TV100
İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi! - Resim: 1

DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER

Türkiye deprem haritasından edinilen verilere göre, riskli olan iller şu şekilde;

Kocaeli

Bolu

Sakarya

Bursa

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İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi! - Resim: 2

Balıkesir

İzmir

Manisa

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İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi! - Resim: 3

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkâri

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İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi! - Resim: 4

Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Trabzon

Artvin,

Adana

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