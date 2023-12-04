İşte deprem riski taşıyan iller ve ilçeler listesi!

Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Trabzon

Artvin,

Adana