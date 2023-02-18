İşte depremde hayat kurtaran deprem izolatörleri

Başkan Kartoğlu, “Deprem izolatörleri, depremin şiddetini en aza indirerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde uygulanan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Böylece 7 ve üzeri deprem esnasında bile üst katlar sarsıntıyı çok daha düşük hissediyor. Şehirlerimizdeki yapıları bu sistemle yenilemek veya yeni yapıları bu sistemle inşa etmemiz, depremlerin yıkıcı etkisini de önlemiş olacak.” ifadesini kullandı.