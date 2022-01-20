İşte dünyada girilmesi yasak olan en gizemli yerler
Bu şehirler ya da bölgeler hükümetlerin ya da uluslararası anlaşmalarla alınan kararların sonucunda seçilmiş özel insanlar haricinde kimse tarafından görülemiyor.
CHEYENNE DAĞI
Saf granit ve çelikle korunan Cheyenne Dağındaki kompleks Amerikan Uzay Komutanlığı ve Kuzey Amerika Ordusuna hizmet ediyor.
AMERİKA’DAKİ 51. BÖLGE
51. Bölge, ABD Las Vegas’ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan bir bölgedir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. UFO teorilerinin de üzerinde üretilmesi ile ünlüdür.
Dünyanın en iyi korunan ve en çok gizli tutulan bölgesi olduğu söylenir. ABD başkanı bile ancak özel izinle girebilmektedir ve sebebi ne olursa olsun 51. Bölge’ye izinsiz giren kişiler öldürülürler.
HİNDİSTAN’IN ANDAMAN ADALARINA BAĞLI KUZEY SENTİNEL ADASI
Bu adada günümüz teknolojisini daha önce hiç görmemiş 500 kadar yerli dış dünyadan habersiz bir şekilde yaşamaktadır. Adadaki yaşamın orjinalliğinin bozulmaması için adaya gitmek Hindistan hükümeti tarafından yasaklanmıştır.