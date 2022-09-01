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İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak

Birleşik Krallık sahilinde yer alan Danimarkalı Orsted firmasına ait deniz üstü rüzgar santrali tam kapasiteyle faaliyete geçti. Dünyanın en büyük rüzgar santrali, 1.4 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak - Resim: 1

Birleşik Krallık sahilinde yer alan Hornsea 2 deniz üstü (offshore) rüzgar santrali tam kapasiteyle faaliyete geçti. Santralin 1.4 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacağı açıklandı. 

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İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak - Resim: 2

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,3 gigavattan fazla kapasiteye sahip santral, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali projesi olma özelliği taşıyor.

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İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak - Resim: 3

Toplam 165 rüzgar türbininden oluşan santral Birleşik Krallık'ın Yorkshire kentinin 89 kilometre açığında bulunuyor.

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İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak - Resim: 4

Santralin 1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını düşük maliyetle karşılaması bekleniyor.

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