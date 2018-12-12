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  3. 12 Aralık 2018 22:19

İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?

Businnes Insider 2018 yılının dünyanın en güçlü ordularını açıkladı.

İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?

25. Kanada

Toplam nüfus: 35,623,680

Toplam askeri personel: 88.000

Toplam uçak gücü: 413

Savaş uçağı: 60

Savaş tankları: 80

Toplam deniz varlıkları: 63

Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar

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İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?

24. Tayvan

5Toplam nüfus: 23,508,428

Toplam askeri personel: 1,932,500

Toplam uçak gücü: 843

Savaş uçağı: 286

Savaş tankları: 2,005

Toplam deniz varlıkları: 87

Savunma bütçesi: 10.725 milyar dolar

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İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?

23. Cezayir

Toplam nüfus: 40,969,443

Toplam askeri personel: 792,350

Toplam uçak gücü: 528

Savaş uçağı: 97

Savaş tankları: 2,405

Toplam deniz varlıkları: 85

Savunma bütçesi: 10.57 milyar dolar

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İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?

22. Polonya

Toplam nüfus: 38,476,269

Toplam askeri personel: 184,650

Toplam uçak gücü: 466

Savaş uçağı: 99

Savaş tankları: 1,065

Toplam deniz varlıkları: 83

Savunma bütçesi: 9.36 milyar dolar

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