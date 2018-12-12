İşte dünyanın en güçlü orduları... Türkiye kaçıncı sırada ?
Businnes Insider 2018 yılının dünyanın en güçlü ordularını açıkladı.
25. Kanada
Toplam nüfus: 35,623,680
Toplam askeri personel: 88.000
Toplam uçak gücü: 413
Savaş uçağı: 60
Savaş tankları: 80
Toplam deniz varlıkları: 63
Savunma bütçesi: 16.4 milyar dolar
24. Tayvan
5Toplam nüfus: 23,508,428
Toplam askeri personel: 1,932,500
Toplam uçak gücü: 843
Savaş uçağı: 286
Savaş tankları: 2,005
Toplam deniz varlıkları: 87
Savunma bütçesi: 10.725 milyar dolar
23. Cezayir
Toplam nüfus: 40,969,443
Toplam askeri personel: 792,350
Toplam uçak gücü: 528
Savaş uçağı: 97
Savaş tankları: 2,405
Toplam deniz varlıkları: 85
Savunma bütçesi: 10.57 milyar dolar