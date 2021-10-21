İşte dünyanın en güzel köyleri! Türkiye'den bir yer listeye girdi
İngiltere merkezli Uswitch adlı platform, dünyanın en güzel köylerini belirledi. İşte Türkiye'den de bir köyün yer aldığı birbirinden güzel köyler...
İngiltere merkezli bir kuruluş sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi.
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Uswitch'e göre sosyal medyanın da etkisiyle dünya genelinde köylerde yaşama olan ilgi artarken, köy arsa ve ev fiyatları yüzde 126 artış gösterdi.
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Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı.
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Listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı. İşte o liste...
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