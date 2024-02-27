İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede!

“Avrupa ülkelerini toplasanız bir Gaziantep etmiyor”

Gaziantep mutfağının birkaç yemekten ibaret olmadığını söyleyen Çitçi, Avrupa ülkelerinden daha çok tescilli yemeklerin olduğunu belirterek, “Gaziantep adına 104 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunlardan 99 tanesi yemek ve gıda ile alakalı. Türkiye’de böyle bir çeşitlilik ve 104 adet coğrafi işaret sayısına ulaşan bir şehir yok. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Endemik ürünlerimiz çok fazla. Avrupa ülkelerini toplasanız bir Gaziantep etmiyor. Dolayısıyla Gaziantep çok değerli topraklar üzerinde. Ürünlerimiz çok fazla, bu ürünlerin çok fazla olması yemek kültürünün gelişmesinde sebep olmuş ve şuan dünya mutfakları başında Gaziantep geliyor. Dışarıdan baktığınızda Gaziantep, lahmacun, kebap ve baklava şehri olarak gözüküyor ama biz UNESCO’ya girdikten sonra bunun sadece 4 yemekten ibaret olmadığını ve çok değerli kazan yemeklerinin de olduğu, çok değerli tatlılarının da olduğu ortaya çıktı. Bizim şuanda 400’ün üzerinde yaptığımız kazan yemeği 100’ün üzerinde tatlımız ve 500’ün üzerinde yemeklerimiz mevcut. Bunlardan 99 tanesi gıda üzerine alınmış coğrafi işaretler. Bu listede Gaziantep’in yer alması, İlk 10 şehir arasında yer alması bir tesadüf değil. Bu topraklar önemli geçmişe sahip. İlk kebabın ilk yemeklerin yapıldığı topraklar. O yüzden Gaziantep çok değerli bir konumda. Dolayısıyla hak ettiği değeri görmeye başladı” şeklinde konuştu.